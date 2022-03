Il progetto Erasmus+, l’Istituto “Pertini-Santoni” di Crotone selezionato come “esempio di buona pratica”

L’I.I.S. “PERTNI-SANTONI” di Crotone, retto dalla D.S. dott.ssa IDA SISCA continua a ottenere prestigiosi risultati nel Programma Erasmus+.

Crotone,

venerdì 11 Marzo 2022.

L’ultimo riconoscimento è stato conseguito nell’ambito del Progetto Erasmus per lo staff n. 2018-1-IT02-KA101-046921 “Apriamo le menti a approcci innovativi in Europa”, coordinato dalla prof.ssa Ornella Pegoraro, selezionato come ESEMPIO DI BUONA PRATICA dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

E’ stato ritenuto, infatti, che il progetto, nonostante l’emergenza pandemica Covid-19, sia stato in grado di produrre ottimi risultati di apprendimento ,migliorando la professionalità e le competenze linguistico-metodologiche dello staff e rafforzando la portata internazionale dell’Istituto, con notevole impatto su tutta la comunità educante e le organizzazioni partner.

Il progetto, della durata di 36 mesi, in linea con le priorità dell’Azione e con gli obiettivi del Piano di Sviluppo Europeo, ha previsto 20 corsi di formazione rivolti all’apprendimento di nuove metodologie didattiche con i seguenti obiettivi :

• integrazione scolastica e sociale degli alunni migranti e rifugiati (2 mobilità in Finlandia)

• contrastare il fallimento nell’istruzione e ridurre l’abbandono scolastico precoce (4 mobilità in Slovenia)

• inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (5 mobilità in Croazia)

• conseguimento del livello B1/B2 per la lingua Inglese e metodologia CLIL (8 mobilità in Irlanda e

Malta)

• apprendimento di nuove metodologie didattiche incentrate sulle TIC (1 mobilità in Spagna)

Si riporta di seguito il link della Piattaforma di Disseminazione dei Risultati dei Progetti Erasmus con la “project card” e i prodotti approvati del progetto (logo e poster del progetto, UDA realizzate dai docenti nelle classi al loro rientro dalle mobilitá , reports delle mobilità, prodotto finale del progetto), liberamente scaricabili.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-IT02-KA101-046921

Grandissima soddisfazione è stata espressa sia dalla D.S.Dott.ssa Ida Sisca che dalla coordinatrice del progetto Prof.ssa Ornella Pegoraro per i risultati progettuali che sono stati: a) la crescita professionale per tutto il personale della scuola e per il territorio,che hanno contribuito allo sviluppo strategico dell’Istituto che si è proiettato sempre di più verso la condivisione e la cooperazione europea;b)una migliore performance degli alunni attraverso una maggiore qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento in una dimensione europea dell’educazione.

