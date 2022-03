Riconoscimento per il Baby Kinder Park per il progetto “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, anche per il corrente anno scolastico ha promosso il progetto ludico-motorio

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 11 Marzo 2022.

Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, è finalizzato alla costruzione del sé anche in relazione con l’altro, partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, permettendo così di iniziare ad “acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto”. Un progetto al quale anche quest’anno partecipa la Baby Kinder Park, dopo le esperienze degli scorsi anni che l’hanno vista impegnata a completare lo stesso progetto “Piccoli eroi a scuola crescono, nell’anno 19/20 e ancor prima con il progetto triennale “Bimbiinsegnantincampo” negli anni precedenti. Per questo costante impegno negli anni, quest’anno il Miur, per mano del responsabile area Educazione Fisica di Crotone, Santino Mariano, ha consegnato alla Dirigente del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, un riconoscimento ufficiale, ringraziando la scuola per l’impegno e la continuità dell’azione, anche delle insegnanti.

