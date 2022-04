Conclusa la raccolta fondi “Campagna uova solidali 2022” raccolti e donati 8 mila euro

Sostenuta dall’Amministrazione Comunale e promossa dall’Associazione Onlus Giulia Marinello “Amore senza fine”. Sono stati raccolti e donati all’Associazione otto mila euro, che hanno consentito di poter donare alla Pediatria dell’Ospedale di Crotone uno Spirometro di ultima generazione ed una culla da trasporto per i nuovi nati alla UOC di Neonatologia TIN. Lo spirometro -afferma il Sindaco Ferrari- è uno strumento importante x la valutazione della funzionalita’ polmonare dei bambini affetti da patologie respiratorie.

La speciale culla, indispensabile invece per proteggere i neonati durante il tragitto dalla sala parto al nido onde evitare dispersione di calore, garantendo adeguate condizioni igieniche.

Tutto ciò è stato possibile grazie allo straordinario lavoro messo in campo dalla Consigliera Comunale Francesca La Rocca, ma soprattutto grazie alla sensibilitá e collaborazione di tutti i cittadini di Cirò Marina.

Un grazie particolare -conclude il Sindaco- va agli Istituti Scolastici Casopero, Filottete, al Baby Kinder Park, Qui Quo Qua, Un mondo a colori, Bosco incantato, Fondazione Siciliani; alle Associazioni Lions Club, Città Pulita, Prociv krimisa, Mon Signore Vitetti, C.a.s.t. Onlus; ai dipendenti del Comune di Cirò Marina, a tutti gli operatori economici ed a tutti i cittadini di Cirò Marina (sperando di non aver dimenticato nessuno!) che con la loro generosità hanno consentito di raggiungere questo straordinario risultato!