Spettacolo al Mondiale di Beach Volley a Cirò Marina: vince l’Argentina, Italia con Benzi-Bonifazi ritiro e secondo posto. Femminile vincono gli USA

Con un colpo di scena, l’abbandono per infortunio di Bonifazi , che ha decretato la vittoria della coppia Argentina, Amiero-Aviera, nella finale di Beach Volley Future world, si è conclusa la manifestazione del Luglio in sport, programmata e organizzata presso il Beach Arena di Via Torrenova, a Cirò Marina. Una partita che ha lasciato l’amaro in bocca ai colori Italiani, ma che sportivamente e per quel che si è visto, vinta con merito, dagli Argentini. La gara finale maschile era stata preceduta dalla finale femminile, vinta dalla coppia Statunitense contro l’Estonia. Cala il sipario su questa terza edizione di luglio in sport che ogni anno si arricchisce di nuove esperienze e alza l’asticella delle perfomance in termini tecnici ed agonistici, ma anche organizzativi. Si rafforzano così le basi per un rilancio definitivo del turismo sportivo nella nostra città e nel comprensorio che in questi giorni di luglio hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture di accoglienza cittadine e oltre. Merito della lungimiranza del Sindaco e presidente della Provincia, Sergio Ferrari che ha trovato nell’assessore allo sport e politiche giovanili, Ferdinando Alfì e in tutta la squadra della sua maggioranza, totale condivisione. Ma, al fianco dell’Amministrazione c’è stata anche la oramai collaudata squadra responsabile della logistica e della direzione del ricco tabellone di questo luglio in sport che ha visto arrivare a Cirò Marina, per il secondo anno di fila la Serie AON, il campionato nazionale di beach soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, tornando ad animare la spiaggia di Cirò Marina, bandiera blu per la 22 volta, ricca di storia, di bellezze artistiche e naturali. Beach Soccer, maschile e femminile e l’assegnazione della coppa Italia femminile, per la prima volta e a Cirò Marina. I numeri, in termini di accoglienza e visibilità, che vanno al di là dello spettacolo agonistico, sono stati anche e, forse soprattutto merito, dei tanti che si sono stretti intorno all’organizzazione e che hanno guidato tutte le fasi della complessa e articolata manifestazione. Merito quindi al direttore organizzativo, Giuseppe Caricato “prossimo alla cittadinanza” qualcuno ha detto tra il serio e il faceto, Raffaele Ferrari, Francesco Labonia, Alfonso Calabretta, sempre presenti a puntellare ogni situazione e, poi non da meno, i volontari, le Associazioni strutturate della città, come il Banco delle opere di Carità, La Prociv di Cirò Marina, La Misericordia, i ragazzi del Cast e come sempre il supporto della .Polisportiva Punta Alice. Al termine, la soddisfazione sui volti di tutti, le premiazioni e la foto ricordo, scandita ancora dall’ottimo speaker, Giuseppe Baratta.

