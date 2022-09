L’associazione Crotone in fiore continua ad abbellire il centro storico

La Redazione

Crotone,

domenica 25 Settembre 2022.

La bellezza non si può fermare, non la fermerà il tempo, non la fermeranno le persone, non la fermeranno gli agenti atmosferici. Prima o dopo, con tutti o nessuno, con il sole o con la pioggia la bellezza risplenderà sempre. Ed è questo lo scopo dell’associazione Crotone in fiore che continua ad abbellire il centro storico di Crotone, ad ingentilire e rivalutare piccoli vicoli, viuzze semisconosciute o semiabbandonate, con piccole opere, ma con molto amore per la propria città . Nei giorni scorsi sono state apposte nuove targhe e nuovi addobbi, realizzati con tanta passione dai giovani che fanno parte dell’associazione e i cuori realizzati dal falegname Giuseppe Lumare. Il vicolo degli innamorati dunque si arricchisce ulteriormente dopo essere diventato motivo di passeggiata nel centro storico. Il vicolo è stato inaugurato lo scorso inverno ed ha ripreso a vivere. Contributo fondamentale nell’apposizione degli addobbi lo hanno dato i signori Luigi Varrese e Domenico Alessi sempre pronti a dare un aiuto sostanziale all’associazione. I due, che vivono il centro storico in tutto e per tutto, hanno mostrato il proprio interesse e la propria sensibilità . Insomma un lavoro di squadra, un lavoro vincente.

Continua senza un attimo di pausa l’attività di valorizzazione del centro storico da parte dell’associazione che impreziosisce i vicoletti con targhe, addobbi, ma soprattutto mostrando passione e attenzione verso la propria città . Il percorso dei vicoli del cuore non si fermerà perché nuove iniziative sono in cantiere.

La presidente dell’associazione Caterina Cotroneo, è sempre più decisa nel portare avanti una campagna di sensibilizzazione verso i residenti del centro storico e i giovani e nel voler riscattare i vicoletti semiabbandonati dando risalto, ma soprattutto restituendo la dignità e lo splendore che meritano. L’obiettivo è proprio quello di dare lustro non ai vicoli già belli, ma a quelli lasciati un po’ a se stessi ai quali neanche tutti i residenti tengono più di tanto.

I membri dell’associazione ne sono certi: “Alla fine la bellezza trionfa sempre su qualsiasi cosa e queste strade seminascoste possono invece tornare a splendere e di luce propria facendo di questo splendore un punto di forza dal quale ripartire”.

