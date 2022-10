Martedì 11 ottobre 2022, alle ore 11,30 a Cirò Marina in Via Libertà, il Lions Club Cirò Krimisa, dopo due anni di chiusura forzata, dettata dall’andamento pandemico del covid 19, riapre al pubblico le porte della Biblioteca comunale ”angolo Lions”, inaugurata nell’anno sociale 2012/2013 grazie al supporto dell’amministrazione comunale, con un progetto di lettura, continuato negli anni successivi e autofinanziato dai Lions, con lo scopo di promuovere l’educazione alla lettura e favorire l’utilizzo della carta stampata a scopo ricreativo e non solo didattico.

La Biblioteca angolo Lions ad oggi custodisce più di 3000 libri e costituisce uno spazio che diffonde cultura nel paese, anche attraverso il servizio di prestiti e grazie all’operato di molti volontari. Dopo lo “Zaino sospeso” degli anni scorsi, nella stessa giornata si promuoverà il “Libro sospeso”, un service realizzato nell’ambito del Progetto “Un libro per amico”, che prevede di donare una piccola biblioteca alle prime classi della Scuola Primaria per poi continuare nelle altre classi, e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, secondo il principio che ”CHI HA DI PIU’ LASCIA, CHI HA DI MENO PRENDE”. Tutto ciò con la finalità di promuovere l’amore per la lettura tra i giovani. Ci auguriamo di riprendere le innumerevoli attività svolte sul territorio in questi dieci anni, con le scuole di ogni ordine e grado, poiché la Biblioteca è provvista anche di una sala adibita al Cineforum e di una postazione del Libro parlato. L’invito alla manifestazione di apertura è indirizzato a tutti i cittadini amanti della lettura, ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli alunni e genitori delle scuole di ogni ordine e grado.

La Biblioteca seguirà un orario di apertura pomeridiano nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e di mattina su prenotazione la sala del cineforum sarà usufruibile agli alunni di tutte le scuole del territorio, su prenotazione.