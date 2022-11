Alle ore 17:21 circa una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore e successivamente squadra del comando di Crotone sono intervenute sulla SS 107 KM 96+700 nel comune di Cerenzia per incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti nel sinistro una moto (che a seguito dell’impatto si incendiava) ed un’autovettura Ford Ecosport.

Deceduto il conducente della moto sbalzato a diversi metri di distanza dal veicolo.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli.

Sul posto personale sanitario del Suem 118 e Carabineri per gli adempimenti di competenza.

Al momento il tratto stradale interessato chiuso al transito.







