Per venire incontro alle esigenze di tantissime famiglie e di troppi bambini che frequentano le scuole ma per i quali ancora il servizio di Mensa Scolastica a Crotone non è partito, lo Spazio Educativo “Zia Mariù” avvia il servizio pranzo per tutti i bambini, con un pacchetto speciale: c’è la possibilità di iscriversi e frequentare lo Spazio Educativo dalle 12.30 alle 16.00, per pranzare insieme, giocare, riposare e, per i più grandi, fare anche i compiti.

“Zia Mariù” è già aperta tutti i giorni con Spazio Nido 0- 3 anni e Spazio 0-5 anni, dalle 08.00 alle 16.00, con pranzo, ninna, giochi e attività educative e ludiche per i piccoli iscritti che scelgono l’orario continuato; perciò, desidera aprirsi dal 7 Novembre anche agli esterni che non frequentano la mattina, per proseguire la mission di supporto alle famiglie e al territorio.

Inoltre, tre pomeriggi alla settimana (Lunedì – Mercoledì – Venerdì) c’è anche la possibilità per i bambini, di ogni età, di restare fino alle 19:00, dedicandosi a doposcuola, laboratori a tema e attività divertenti.

Le famiglie potranno iscrivere i bambini settimanalmente o mensilmente, finché il servizio Mensa scolastica non inizierà, e anche dopo.







I posti sono limitati, ma lo Spazio Educativo “Zia Mariù” spera di poter offrire un supporto a chi, da Settembre, è in difficoltà, e spera di garantire i diritti delle famiglie e, soprattutto, i diritti dei bambini a un pasto salutare, a un ambiente confortevole e a un servizio continuato.

Zia Mariù – Spazio Educativo si trova in Vico Pompei 30, adiacente Lungomare di Crotone.

È uno Spazio con attività per bambini da 0 a 12 anni, con attività aggregative e formative per ragazzi, di supporto alle famiglie, di accompagnamento a donne e mamme, per feste e eventi. Per informazioni telefonare o scrivere su Whatsapp al numero: 377 0879741 oppure seguire le pagine Social Facebook “Zia Mariù” e Instagram @zia_mariu.