Un incontro voluto per fare il punto sulle attività poste in essere dall’amministrazione provinciale con riferimento alle autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza e centri di revisione.

Un’analisi delle azioni già intraprese e di quelle che sono già in programma, in particolare i presenti si sono soffermati sul bando per l’apertura di nuovi studi di consulenza che l’Ente ha provveduto ad espletare e che ha consentito la nascita di cinque nuovi studi sul territorio provinciale, con conseguente ritorno sia in termini occupazionali che di servizi offerti.

“La volontà – ha spiegato Ferrari – è quella di replicare l’esperienza già fatta, così da dare la possibilità a nuovi operatori di intraprendere questa attività e implementare l’occupazione in questo ambito”.

Gli interventi riguardano anche l’attività di sostegno che gli uffici provinciali stanno attuando in favore delle autoscuole e delle scuole nautiche, attività che va dal monitoraggio alla consulenza sulla normativa vigente, per favorirne un’applicazione puntuale e corretta.







ADVERTISEMENT

Soddisfazione, per l’impegno profuso dall’amministrazione guidata da Sergio Ferrari e dagli uffici del servizio Trasporti, ha espresso il segretario provinciale di CONFARCA Albino Russo: “Abbiamo ricevuto assistenza e attenzione, e l’impegno assunto da questa amministrazione si è tradotta in un efficientamento dell’intero settore, pratiche evase in tempi rapidi, nessuna giacenza!”

E nella direzione di offrire un servizio veloce, agevole, in grado di rispondere alle esigenze dell’utenza, l’Ente ha previsto la digitalizzazione non solo delle richieste, che possono già essere inoltrate telematicamente tramite pec, ma anche degli esiti delle procedure.

Si lavora dunque di concerto con gli operatori del settore con l’obiettivo di favorire processi e procedure di sviluppo e crescita, attraverso una pubblica amministrazione, finalmente, sensibile ed attenta alle esigenze concrete, alle quali dare risposte celeri e reali.