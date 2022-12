Serata organizzata dall’amministrazione comunale e dalla ProLoco– ha detto il vice sindaco Fortunato Strumbo. La serata è stata allietata dalla presenza della figura del Babbo Natale per la gioia dei tanti bambini intervenuti. Attorno l’albero balli e canti della scuola di ballo Ypscron diretta da Francesca Lettieri. Per le vie del paese sono state istallate le luminarie che danno un’atmosfera di festa all’antico borgo. Una piazza allestita dai numerosi stand dei mercatini a cui hanno partecipato privati e gli artigiani del territorio tra cui alcune cantine enologiche. Il sindaco Mario Sculco ha voluto ringraziare in una nota tutta la popolazioneper aver partecipato cosi numerosa e tutte le associazioni tra cui la Pro-Loco, la scuola di ballo Ypscron, L’avis, la Misericordia, associazione Giovanni Paolo II, la Protezione Civile, Rotary Club Cirò, Ada, e tutte le altre associazioni intervenute che hanno contribuito alla riuscita della bellissima festa, a cui hanno partecipato anche i paesi limitrofi, all’insegna dell’armonia natalizia e, con questa festa ha detto Sculco- si apre la sacralità delle feste natalizie nell’antico borgo, allietato dalla zampogna della compagnia Peluso giunti dalla provincia di Reggio Calabria.Intanto l’Amministrazione Comunale in collaborazione la Pro-Loco e altre Associazioni è già a lavoro per l’organizzazione di una serie di eventi Natalizi: prossimo appuntamento il Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia Santa Maria De Plateis dal parroco don Matteo Giacobbe previsto per il 26 dicembre nel cuore del centro storico. Nel corso della serata è stato acceso l’albero di Natale, un grande Abete offerto dalla famiglia Capalbo.







