Vi aspettiamo a teatro, martedì 27 dicembre, alle ore 18:30, scrive in una nota la nuova presidente del Lions Club Cirò Krimisa Filomena Zungri- per trascorrere qualche ora all’insegna del buonumore con una delle sue commedie, “Cose e l’atu munnu”, portata in scena dalla Compagnia teatrale Apollo Aleo della regista Zungri. L’artista e scrittore Cataldo Amoruso, sposato con la famosa pittrice Berenice Russo, ha scritto numerosi libri, tante commedie ma anche autore di canzoni. A 13 anni incominciò a studiare il violino col padre Angelo, bravo musicista e buon suonatore di mandolino e fisarmonica. A 20 anni partì per Roma per studiare la chitarra con il maestro Chierici. Nel I962 insieme a Giampiero Scalamogna detto (Gepy e Gepy), produttore artistico di Ornella Vanoni, fondarono un complesso e debuttarono alla Rupe Tarpea, che era uno dei migliori locali dell’epoca. Amoruso accompagnò, con i vari complessi musicali, in cui ha militato, cantanti come, Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Piero Focaccia, Mario Perrone ed altri. Fece un concerto di chitarra nel 1962 al teatro Brancaccio di Roma dove il conduttore era Pippo Baudo. Corrado presentò una sua canzone “Lolita” al festival di Pozzuoli qualificandosi al terzo posto. Nel 1965 fondò il complesso “I Ciros” che divenne il più famoso complesso musicale della Calabria, con il disco “Un giorno triste” composto dallo stesso Amoruso. Farà parte dello stesso gruppo anche il cantante cirotano Gino Colicchio per cui Amoruso scrisse due capolavori: “Sono un uomo che ama” e “Stefania” con cui Colicchio sbalzò alle vette delle classifiche italiane. Nel 1966-67-i Ciros accompagnarono alla manifestazione,” La Rampa”, cantanti come Aurelio Fierro Gimmi Fontana, Riccardo del Turco, Tony Astarita. Nel 1968-69 I Ciros sbarcarono a Roma ospiti del “Maxsm’s” all’epoca gestito da Angelo Capoano. Nel 1999 il suo romanzo “Il Conte di Melissa” diventa un film diretto da Maurizio Anania. Amoruso è autore di numerosi libri apprezzati da: Pupi Avati, Mario Monicelli, Antonio Piromalli, Leonida Repaci, Luigi Comencini, Gianni Raviele, Mario Foglietti, Donatella Cuomo, Paolo Cinanni, Cesare Mulè, Antonio Cerminara, Anselmo Terminelli, Nelly Brisinda, Antonio Floccari, Agostino Formica, Isabella Lo Schiavo, Dante Maffia, Dario Bellezza, Giuseppe selvaggi, Nicola Vaccaro. Ci attende dunque una serata teatrale culturale i cui proventi dei biglietti saranno devoluti in beneficenza.