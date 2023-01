Share on Twitter

Ritornano in scena i Krimisa con “L’apparenza inganna” commedia brillante e graffiante che in un susseguirsi di colpi di scena svela i tratti di una società con tanti vizi e poche virtù. Vi aspettiamo per il terzo appuntamento della stagione teatrale e concertistica curata dalla Fondazione Città di Cirò Marina, Sabato 7 Gennaio alle ore 18,00 al Teatro Alikia.