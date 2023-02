Sport come sinonimo di crescita, di conoscenza e di impegno, nonché veicolo di inclusione, di aggregazione, di cittadinanza attiva e di socializzazione: animate da questo spirito, hanno avuto inizio, dal 13 al 16 febbraio, le prime attività del Campus Scuola “Vivi la montagna”. Il progetto, curato dai docenti referenti prof.ssa Daniela Catanzaro e prof. Nicodemo Le Rose, è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania, quale percorso educativo imprescindibile per la completezza dell’offerta formativa del proprio Istituto: “il binomio Sport e territorio diventa occasione privilegiata per migliorare competenze personali e sociali, atte a incentivare l’attenzione per la natura e per il territorio, promuovendo la cooperazione, l’autostima e la maturazione della persona”. E infatti, in una visione sinergica e integrata, l’educazione ambientale attraverso lo sport ed il rispetto per la montagna, costituisce un tema basilare per la crescita dei discenti, all’interno di un progetto educativo capace di declinare in varie forme i saperidisciplinari e le competenze evolutive della persona (attività motorie in ambiente naturale, orientamento, espressione creativa, relazionalità, attitudine alla scelta e al cambiamento).







Con questi obiettivi e finalità, le prime fasi del Campus si sono svolte in località Villaggio Palumbo(comune di Cotronei), scandite da un programma assai vasto: corsi di sci, di snowbord e di pattinaggio su ghiaccio, escursioni alla scoperta del paesaggioinvernale con ciaspolata. Gli alunni, oltre che dai referenti del progetto e dai docenti accompagnatori, proff. Salvatore Cornicello e Santo Curcio, hanno avuto l’assistenza di maestri qualificati e guide esperte, alternando alle attività sportive momenti ricreativi all’interno della struttura ospitante, con soste rigeneranti presso il centro benessere e attività di gruppo e di socializzazione organizzate dallo staff di animazione.

Il Campus si concluderà con l’uscita della seconda turnazione di alunni prevista da 6 al 9 marzo.