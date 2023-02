ADVERTISEMENT

Le sirene hanno preparato mentalmente benissimo la partita scendendo in campo con il piglio giusto oltre a far pesare un tasso tecnico più elevato, espresso soprattutto nei momenti più combattuti della partita, dimostrati che 1° e del 3° set sono terminati entrambi 25/23.

La formazione della Poseidon Crotone che scende al 1° set vede il trio di ricezione Cesario Cosentino e Maggipinto che svolgono egregiamente il compito assegnato, difendendo le palle più insidiose che innervosiscono le attaccanti reggine. Le sorelle Speranza, non si sono mai arrese provando a rendere difficile la vita al muro e la difesa del Crotone, ma che dopo aver preso le giuste misure le hanno contenute al meglio.

Al centro una discreta prestazione di Greco e una ottima prova di Kus (mvp dell’incontro, con 11 punti totali di cui 5 muri decisivi, rendono la vita agevole il contrattacco di Misceo che realizza 18 punti sia da prima che seconda linea.

Il Crotone vinto il 1° set 25/23 cambia campo e conferma il sestetto, Cesario alza il suo rendimento in ricezione (85% positivo), Cosentino entra in loop positivo e oltre a ricevere attacca e mura alla grande chiudendo la gara con 13 punti. Reghion cede cosi anche il secondo set.

Mister Pellegrino al rientro in campo cambia la rotazione mischiando le carte, il Crotone impiega un po’ ad adattarsi, soffrendo soprattutto in p1. Risolutivo ingresso in campo di Biscardi che sblocca la rotazione, permettendo alle Sirene di portarsi sul 21-18 ma la reazione di orgoglio delle reggine e due svarioni in attacco delle migliori attaccanti crotonese portano al punteggio di 22-22. Serve il Time out di Mister Asteriti per ridare fiato e carica alle sue ragazze che con Misceo (top scorer) e Cosentino siglano un ace per uno, seguito da un ultimo attacco di quest’ultima che chiude il set con la vittoria della formazione rossoblu per 25/23. Partita che permette al Crotone di restare in scia della capolista Zafferana che guida la classifica con 3 punti di vantaggio sulle calabresi.

Mister Asteriti: complimenti al gruppo per l’approccio alla gara e la tenacia messa in campo oltre alla tecnica e alla tattica, solo giocando così possiamo continuare a pensare di restare nelle zone altissime della classifica.