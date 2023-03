Share on Twitter

Vigili del Fuoco soccorritori acquatici con acquascooter congiuntamente alla Guardia Costiera perlustrano in lungo ed in largo il tratto di mare mentre operatori Vigilfuoco con Quad e squadre di terra verificano il tratto di spiaggia.

Nelle giornata odierna sono attualmente 3 i corpi individuati e recuperati per un totale di 79 vittime dal giorno della tragedia.

Nel posto di comando avanzato operatori TAS (topografia applicata al soccorso) continuano ad aggiornare le mappe con i punti dei ritrovamenti e coordinando le squadre di terra sui punti dove effettuare le ricerche.