Il Commissario Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, esprime grande soddisfazione per l’impegno e la determinazione di Matteo Salvini e della Lega nel portare avanti il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera che segnerà un’epoca nella storia delle infrastrutture italiane. Il ponte rappresenta una risposta concreta alle aspettative di milioni di siciliani e calabresi, migliorando la connettività tra le due regioni e promuovendo lo sviluppo socioeconomico del territorio.

L’opera del ponte, un imponente capolavoro ingegneristico, sarà il più grande ponte a campata unica al mondo, con una lunghezza di 3,3 km, simbolo di eccellenza italiana e attrazione turistica di eccezionale richiamo. La sua realizzazione contribuirà alla lotta contro il cambiamento climatico, riducendo significativamente l’inquinamento atmosferico e marino e evitando l’emissione di almeno 140.000 tonnellate di CO2.

Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che il cantiere creerà oltre 100.000 posti di lavoro, dando un impulso vitale all’economia delle regioni coinvolte. Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di nuove linee ferroviarie ad alta velocità tra Palermo, Catania, Messina e Salerno-Reggio Calabria, incrementando la mobilità e la competitività del territorio.

La costruzione del ponte sullo Stretto di Messina gode dell’approvazione e della partecipazione delle istituzioni europee, dimostrando la validità del progetto e il suo ruolo nella strategia di sviluppo del continente. Inoltre, è stata posta particolare attenzione al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, garantendo trasparenza e legalità nella realizzazione dell’opera.







Giacomo Francesco Saccomanno sottolinea l’importanza dell’impegno di Matteo Salvini e della Lega in questa storica infrastruttura, che permetterà di valorizzare le risorse investite, evitando lo sperpero di 1 miliardo di euro già speso o destinato a progetti e cause. Con l’approvazione del progetto esecutivo entro l’estate 2024, si darà il via alla costruzione del ponte, avvicinando sempre più la realizzazione di questa opera simbolo di progresso e sviluppo per l’Italia.

In conclusione, il Commissario Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, ribadisce il pieno sostegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera che incarna l’impegno e la visione di un’Italia più unita e competitiva, portata avanti con determinazione da Matteo Salvini e dalla Lega. Si tratta di un progetto che segna una svolta epocale per il nostro Paese, con ripercussioni positive sulla qualità della vita dei cittadini e sul futuro dell’intera nazione.