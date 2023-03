Una delegazione, guidata dall’assessore Virginia Marasco accompagnata dai consiglieri Esposito, Strumbo e Notaro è stata ospite dello stand Calabria Straordinaria della Regione Calabria, egregiamente rappresentata dai vertici del dipartimento Turismo della Regione, Dott. Cosimo Caridi, D.ssa Maria Salvina La Versa e dal Dott. Cirillo, che ringraziamo sinceramente per l’opportunità e per l’eccellente organizzazione.

“𝘜𝘯𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘯𝘵𝘦.

𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘭𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘧𝘪𝘤𝘩𝘦, 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘦.

𝘓𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘩𝘪 𝘴𝘤𝘦𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘭𝘢 𝘾𝙖𝙡𝙖𝙗𝙧𝙞𝙖 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦 𝘷𝘢𝘤𝘢𝘯𝘻𝘦, 𝘩𝘢 𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘰, 𝘧𝘢𝘤𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘪 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘦 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘦𝘻𝘻𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝙨𝙥𝙞𝙖𝙜𝙜𝙚, 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝙤𝙛𝙛𝙚𝙧𝙩𝙖 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘𝙖 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝙚𝙣𝙤𝙜𝙖𝙨𝙩𝙧𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙖”.

La Calabria è per dirla con le parole dei maggiori buyer italiani, una meta per molti versi ancora da scoprire.







ADVERTISEMENT

Ma non è stata, solo un occasione per mostrarsi, l’occasione è servita anche per “studiare” per conoscere e scoprire le ricette che hanno permesso a località simili alla nostra di migliorare il loro “brand” turistico sotto molti aspetti.

“𝘋𝘦𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘦̀ 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘰, 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘪𝘰̀ 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦.

𝘋𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘮𝘦𝘴𝘪 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘤𝘺, 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘵𝘶𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢.

𝘚𝘢𝘱𝘱𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘵𝘶𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘪𝘮𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘪 𝘦 𝘯𝘰𝘯, 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘊𝘢𝘭𝘢𝘣𝘳𝘪𝘢, 𝘮𝘢 𝘥𝘰𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘮𝘦𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 “𝘣𝘦𝘭𝘭𝘦𝘻𝘻𝘦” 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘰”.