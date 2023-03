ADVERTISEMENT

Squadre vigilfuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina e della sede centrale del comando di Crotone sono impegnate sulla SS106 in località Steccato di Cutro altezza viadotto Fiume Tacina per incidente stradale.

Due le automobili coinvolte, una Volkswagen Golf ed una Fiat 500X.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre il conducente della Golf rimasto bloccato tra le lamiere. Lo stesso veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. A bordo della Fiat 500X viaggiavano mamma e figlia già alle cure dei sanitari del 118 all’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Sul posto Carabinieri e Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

La SS106 al momento chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia.