Renga e Nek in concerto il 17 agosto nella suggestiva cornice dei Mercati Saraceni a Cirò Marina

Il prossimo 17 agosto, ai Mercati Saraceni di Cirò Marina, avremo il piacere di ospitare un concerto imperdibile, con due grandi artisti della musica italiana: 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗥𝗲𝗻𝗴𝗮 e 𝗡𝗲𝗸!! In collaborazione con i circuiti nazionali, abbiamo lavorato per portare questo evento di caratura nazionale, in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città. 𝗦𝗮𝗿𝗮̀ 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼!!! […]