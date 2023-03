ADVERTISEMENT

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale è intervenuta alle 10.20 circa sulla Strada Consortile (zona ex Pertusola Sud) per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Citroën C3 ed una Fiat 500L. A bordo della prima la sola conducente che veniva estratta dall’abitacolo congiuntamente al personale sanitario del Suem118 ed affidata a quest’ultimo per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Nella Fiat 500L due occupanti (madre e figlio) trasportati in ospedale per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza.

La strada Consortile al momento chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.