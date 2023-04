Sulla raccolta differenziata, sul rispetto dell’ambiente, sul decoro urbano, stiamo investendo tantissimo, in tempo e risorse, anche umane, per raggiungere risultati che ai più sembravano irrealizzabili.

𝗜𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲, tra i pochi comuni calabresi, è stato 𝗮𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼 per un totale di 𝟵𝟵𝟰.𝟴𝟳𝟭,𝟲𝟳 𝗲𝘂𝗿𝗼 ad una misura prevista dal PNRR – investimento 1.1linea intervento A – sul

“𝐌𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐦𝐞𝐜𝐜𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢i”.

Qui è doveroso da parte mia, citare per l’eccellente risultato, il lavoro combinato e sinergico, tra gli uffici comunali, i tecnici di settore, egregiamente coadiuvati dall’assessore 𝗘𝗻𝘇𝗮 𝗖𝗿𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 e dal consigliere delegato 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗠𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮.







Queto finanziamento, consentirà di installare nel nostro comune un totale di 𝟯𝟳 𝗘𝗖𝗢 𝗜𝗦𝗢𝗟𝗘 che andranno a servire tutti i quartieri della città.

Di questi:

– 19 Eco-Isole informatizzate per la raccolta differenziata (la foto è esemplificativa);

– 1 Eco-Isola per l’area portuale;

– 6 Eco-Isole stradali per la raccolta di pannolini e pannoloni;

– 4 Eco-Isola per la raccolta sanitari;

– 6 Eco-Isole per raccolta di olii vegetali;

– 1 Eco compattatore per la plastica, più 6 distributori di sacchetti informatizzati.

Questo consentirà alla nostra comunità di avere, a portata di mano, ogni strumento utile per conferire in maniera, corretta e pulita, ogni tipo di rifiuto. Risultando benefico non solo in termini di pulizia e decoro, che rappresentano pur sempre un aspetto non secondario per rendere una città, migliore e maggiormente attrattiva per chi la vive ogni giorno, ma anche per chi continua a sceglierla per le proprie vacanze.

Questo consentirà di aumentare in maniera significativa, ci tornerò tra un attimo, anche la percentuale di differenziata da conferire, traendo il massimo del risultato anche in termini di risparmio per le casse dell’Ente e di risulta per tutti i cittadini e le attività/imprese operanti.

Sulla percentuale di differenziata, il dato comunicatoci al 31/03/2023, rappresenta anch’esso un traguardo molto importante e significativo. A meno di due mesi dalla partenza del servizio, si è passati da un 14,53% al 𝟱𝟰,𝟳𝟴%.

A titolo esemplificativo nel 2022 il comune di Cirò Marina aveva chiuso con una percentuale del 16,73% ed ancora prima nel 2021 ad appena il 14,95%.

Un particolare ringraziamento pertanto al consigliere Andrea Mistretta ed a tutto il gruppo di lavoro, anche a chi quotidianamente compie il servizio di raccolta e conferimento.

Vorrei ringraziare anche i tanti concittadini, che hanno ben compreso il senso ed il valore di questa iniziativa, seppur consapevoli, che il lavoro è solo all’inizio ed ancora tanto resta da fare, e lo faremo.

Il lavoro paga sempre e qui, come in altri comparti, continueremo a lavorare sempre più e meglio per raggiungere i risultati, che questa città merita.