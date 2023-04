Hanno contribuito al successo dell’ evento la School dance di Luana Caligiuri con la maestra Federica Caligiuri e i suoi piccoli allievi , vestiti tutti di blu che hanno eseguito diversi balli, tra cui due riferiti all’autismo, il primo sulle note del celebre cantante Rino Gaetano ma “il cielo è sempre più blu” e un altro molto bello, sulle note di Super eroi di Mr.Rain. La serata si è resa ancora più interessante con la partecipazione di due grandi artisti il soprano Giusi Ianni e il tenore Alessandro Palmieri, la loro voce soave e profonda hanno emozionato i presenti. Il presidente dell’associazione Voglia di Vincere Sportello amico autismo Strancia Sabrina prendendo la parola ha esposto il concetto di sensibilizzazione e la sua importanza nel realizzarla attraverso le presenze di famiglie speciali e non. Il presidente in molte occasioni ribadisce l’importanza e l’esigenza di un maggiore impegno da parte delle famiglie nel preparare i loro figli a un mondo solidale, fatto di principi e valori importanti per evitare fenomeni di bullismo e mancanza di sensibilità, infatti commenta, che l’ evento sarebbe stato un vero successo se a sedere ci fossero stati tanti giovani. La presidente continua… dicendo, che nel momento che si parlerà di sensibilizzazione e non ci saranno giovani a sedere vorrà dire che l’obiettivo di una società migliore e solidale non si realizzerà mai. Suggerisce a tutti i presenti di non far utilizzare i telefonini perché rubano tempo, emozioni e personalità a tanti giovani. Quest’ ultimi appaiono fragili e confusi perché e ciò che viene trasmesso dalla società, in particolare all’ interno delle famiglie, ci vorrebbe… replica la Presidente Strancia un processo di rieducazione sociale. Nell’ evento Don Pino Mauro della Chiesa de Carmelo di Torre Melissa è stato molto semplice e coinciso rappresentando il significato della parola consapevolezza, in quanto aggiunge che il bambino diverso all’ interno delle scuole rappresenta per la classe una risorsa, una ricchezza, e ringrazia gli organizzatori cioè i genitori dei bambini speciali che aiutano la popolazione ad essere consapevoli, a conoscere cosa sia l’autismo, e afferma… che la conoscenza e ricchezza. Dopo Don Pino, prende la parola l’assessore alla cultura Maria Pia Masino dimostrando tanta solidarietà e ammirazione verso tanto coraggio, impegno investito da molte famiglie speciali che seguono i loro figli già da piccoli aiutandoli in tutti sensi a camminare nei percorsi della vita, inoltre sottolinea la necessita della vicinanza delle famiglie con bambini normodotati per dare la possibilità alle famiglie speciali di potersi rialzare nei periodi bui e di sconforto che l’ autismo purtroppo racchiude. L’associazione Voglia di Vincere ringrazia i presenti, le volontarie della Chiesa di San Antonio di Cirò Marina, i volontari di Torre Melissa senza le quali tutto non sarebbe potuto realizzare e infine e non per ultimo le mamme che con le loro ballerine sono rimaste fino alla fine dell’evento .







