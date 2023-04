Dopo alcuni anni di assenza dalla scena locale, dovuti alla lunga pandemia da Covid-19, a Torretta è tornata la rappresentazione vivente della Via Crucis, organizzata per la nona volta dall’Associazione Gruppo Papa Wojtyla, in collaborazione con la parrocchia Madre ella Chiesa, con il patrocinio del Comune di Crucoli e sostenuta dal main sponsor “Il Transatlantico”.

Venerdì 7 aprile, fortunatamente un pomeriggio di relativo bel tempo in questo inizio di mese molto bizzarro dal punto di vista meteo, i quasi cinquanta interpreti, tra attori e figuranti, hanno rappresentato gli ultimi giorni di vita di Gesù Cristo, così come raccontato dalle sacre scritture della fede cristiana, a cominciare dai tristi momenti dell’ultima cena, inscenata sull’altare della Chiesa Madre, al termine delle funzioni religiose celebrate dal parroco Don Franco Lonetti.

Ad impersonare i protagonisti di quel momento nel quale, in pratica, Gesù (ancora una volta interpretato da Antonio Capalbo) percepisce ed annuncia ai 12 Apostoli quella che sarà la sua condanna a morte, erano Domenico Affatato (Giuda Iscariota), Giovanni Fortunato (Giovanni), Edmondo Foresta (Simone detto Pietro), Vincenzo Pirillo (Giacomo figlio di Zebedeo), Giuseppe Foresta (Andrea), Salvatore Gentile (Filippo), Carlo Ciccopiedi (Bartolomeo), Carmine Basile (Matteo), Giuseppe Aiello (Tommaso), Tommaso Bevilacqua (Giacomo figlio di Alfeo), Francesco Lappanese (Taddeo) e Giuseppe Tursi (Simone il Cananeo).







Poi le toccanti scene di Gesù nell’orto degli ulivi e del suo arresto che lo porterà al cospetto di Caifa (Daniele Cerminara), di Zera (Giuseppe De Marco) e dei Sacerdoti (impersonati da Luigi Aiello, Antonio Fortunato, Francesco Bevilacqua, Aldo Cantelmo e Samuele Cerchiara), anche se la condanna definitiva spetterà al potente Procuratore Romano, Ponzio Pilato (Giuseppe Parrilla), davanti al quale, ed alla presenza della moglie Claudia (Irene Martella) il Cristo verrà portato su ordine di Caifa e dei suoi fedelissimi.

Destinato alla crocifissione, Gesù, durante la sua tragica Via Crucis, scortato dai centurioni (Michele Arena e Roberto Barberi) incontrerà sua Madre, Maria (Anna De Roberto), in una struggente scena nella centralissima Piazza Matteotti, e poi sarà aiutato dal Cireneo (Salvatore Astorino) a portare la croce, incontrerà la Veronica (Rossella Lama), che gli asciugherà la fronte, e le donne di Gerusalemme (Antonella Cantelmo, Enrica Grillo, Antonella Nigro, Romina Gerardi, Franca Gerardi, Sonia Brunetti, Giada Brunetti, Eleonora Salvato, Asia Aiello, Giuseppina Grasso, Ludovica Rienzo, Mariagrazia De Felice e Carmela Frontera), per poi cadere per la terza volta ed essere spogliato anche delle sue umili vesti.

Fino all’epilogo della dolorosa crocifissione, andata in scena sulla collina di via Magna Grecia, da parte dei soldati romani (Roberto Aiello, Amedeo Lappanese, Romeo Oprea e Massimo Bicego), sotto gli occhi, oltre che di sua madre, di Maria di Magdala (Giovanna Vincenzo) e di Maria di Cleofa (Mimma Mazziotti).

A raccontare tutte le 14 scene, la voce narrante di Don Franco Lonetti, mentre tra gli altri personaggi ricordiamo l’uomo del popolo (Francesco Fazio) ed i due ladroni (Francesco Parrilla e Vincenzo Brunetti)

Al termine della manifestazione, al buio di una serata diventata particolarmente fredda e ventilata un lungo applauso ha salutato i volenterosi protagonisti e gli organizzatori.