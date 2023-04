Una auto Mercedes Classe B è finita, per cause accora da accertare, fuori strada, finendo in un terreno coltivato a circa cinque metri sotto il livello della strada SP 47 e circa venti la distanza, capovolgendosi.

All’interno dell’autovettura una donna di trentanove anni ed un bambino di quattro residenti della zona, entrambi feriti, portati all’ospedale di Crotone dai sanitari del 118.

L’intervento degli uomini dei vigili del fuoco, che con uso della scala italiana, sono scesi fino alla zona non facile da per la folta e fitta vegetazione, è valso a mettere in sicurezza l’auto capovolta visto che fuoriuscivano liquidi dal vano motore.

Sul posto i carabinieri di Cutro per i rilievi del caso.







