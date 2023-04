Elly Schlein su Vogue e l’«armocromista» per scegliere i vestiti: malumori nelle chat del Pd

La segretaria dem parla anche dell’esperta per il look, che costa fino a 300 euro l’ora. Calenda ironizza: sono molto élite, ma questa figura professionale non la conoscevo » continua a leggere su CORRIERE.IT ADVERTISEMENT