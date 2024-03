Share on Twitter

Il web, come sentiamo spesso dire, permette di fare cose impensabili solo pochi anni fa. Per qualcuno la rapidità con cui le vite di tutto ruotano attorno all’innovazione, talvolta, è motivo di giusta preoccupazione. Per tantissime altre persone, invece, Internet è l’alleato migliore su cui contare per risparmiare, studiare e cogliere sempre nuove opportunità.

Oggi rappresenta lo strumento più consultato per prendere varie decisioni, come trovare un elenco dei migliori fornitori luce e gas, scegliere il medico a cui rivolgersi o prenotare una vacanza. Internet permette di dialogare più rapidamente con le PA, informarsi in modo libero e, quindi, orientare i trend di mercato grazie alla rapidità con cui fa circolare le informazioni.

Il dato più interessante del momento è quello che riguarda l’andamento delle vendite dei contenuti digitali online, intesi come prodotti da fruire come l’intrattenimento visivo, l’intelligenza artificiale generativa e il metaverso. Vediamo più da vicino gli aspetti salienti.

L’Osservatorio Digital Content: un mercato che vale oltre 3 miliardi

Il cambiamento nei comportamenti di acquisto degli italiani riflette una tendenza globale verso una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei consumatori. Internet, come catalizzatore di quest'evoluzione, gioca un ruolo chiave nell'informare e influenzare le decisioni d'acquisto.







Secondo i dati dell’Osservatorio Digital Content promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, la spesa dei consumatori italiani in contenuti digitali d’informazione e intrattenimento ha raggiunto i 3,6 miliardi di euro nel 2023, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è principalmente attribuibile al rinnovato interesse degli utenti per una vasta gamma di contenuti digitali, con un focus particolare sull’informazione, i video di intrattenimento e i contenuti musicali.

Il settore più rilevante, in valore assoluto, è il Video Intrattenimento, che rappresenta il 44% della spesa totale, pari a circa 1,6 miliardi di euro. Il segmento continua a crescere anno dopo anno, registrando anche un +7% in termini di spesa del consumatore.

Lo stesso vale per la raccolta pubblicitaria nel settore, che ha registrato un notevole aumento del +14%: i modelli di Subscription Video On Demand (SVOD) sono ormai responsabili della quasi totalità della spesa del consumatore, evidenziando una preferenza crescente per gli abbonamenti a canone periodico.

La musica rimane un “classico”

Anche il settore dell’Audio Digitale, seppur rappresenti solo il 9% del totale del mercato, mostra una crescita significativa grazie a una spesa del consumatore in aumento del +18%. La musica in streaming è il contenuto digitalmente più maturo, mentre audiolibri e podcast stanno gradualmente guadagnando terreno, con un modello ad abbonamento predominante.

Nel panorama dei contenuti digitali, l’Informazione ed eBook rappresentano il 5% della spesa totale, con una crescita del +4% rispetto all’anno precedente. La raccolta pubblicitaria è un componente ampiamente maggioritario in questo settore, sottolineando che la spesa del consumatore rimane la voce minoritaria.

Il settore del Gaming, infine, copre il 42% della spesa del consumatore, con oltre 1,5 miliardi di euro: dopo una leggera contrazione nel 2022, il comparto ha registrato una crescita del +2% rispetto all’anno passato, consolidando così il proprio valore.