Vittorio Feltri: «Contro gli anziani c’è del razzismo. Io lavoro ancora tutti i giorni: sono solo più sfacciato»

Feltri ha appoggiato, su Libero, la scelta di Biden a ricandidarsi, nonostante l'età: «Mi sta antipatico, ma il cervello non invecchia, se non colpito da una malattia. L'unica attività che a noi anziani richiede una forza che non abbiamo è il sesso, ma neanche ci penso più»