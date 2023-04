Share on Twitter

Al torneo hanno partecipato 6 compagini divise in due gironi dando vita ad incontri all’insegna del divertimento e dell’amicizia, incontri che hanno visto portare alla vittoria finale la squadra “Ambrosiana” che ha battuto la “Horto Muso” per 10:5.

Premiato come miglior giocatore l’atleta della squadra Horto Muso e calcettista del Real Krimisa, Samuele De Bertolo.







Queste le dichiarazioni post torneo di Giuseppe Bevilacqua parte dello staff che ha organizzato il Torneo “Creando una piccola manifestazione abbiamo cercato di coinvolgere gran parte della popolazione e in particolare tanti fuori sede che per le festività sono rientrati nella propria terra. Gli organizzatori del torneo Bevilacqua Giuseppe, Masino Francesco e Catricalà Antonio ringraziano tutte le persone che hanno partecipato all’evento e alla popolazione che ha creduto in noi”.