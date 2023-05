A perdere la vita è Franco Battigaglia, 63 anni, originario di Isola Capo Rizzuto, ma residente a Crotone, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la statale 107 in direzione Crotone. Battigaglia era molto conosciuto in città per essere il titolare di un’agenzia immobiliare. L’incidente è avvenuto in località Torre Garga, nel territorio del comune di San Giovanni in Fiore, per cause ancora in corso di accertamento. La sua auto, una Fiat Panda, si è scontrata con un mezzo pesante e, dopo averlo colpito, è rimasta schiacciata contro il muro che delimita la strada. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza, che ha allertato i soccorsi, e gli operatori sanitari del 118, ma purtroppo Battigaglia è deceduto sul colpo. La statale è rimasta chiusa fino al pomeriggio, e il traffico è stato deviato su un percorso alternativo. La Polizia locale di San Giovanni in Fiore e la Polizia stradale di Crotone sono intervenute per ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre gli operatori dell’Anas si sono occupati del ripristino della normale transitabilità dell’arteria.







