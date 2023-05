La Foundation for Environmental Education ha assegnato il riconoscimento Bandiera Blu 2023 a 458 spiagge, 226 località rivierasche e 84 approdi turistici in Italia. Questa onorificenza viene assegnata alle località costiere e ai porti turistici che si distinguono per la qualità delle acque, i servizi per i bagnanti, il turismo sostenibile e l’impegno nella salvaguardia dell’ambiente.

In totale, 226 comuni italiani sono stati premiati, con la Liguria che detiene il maggior numero di località premiate (34). Inoltre, la Calabria ha ottenuto 19 bandiere blu, come la Campania e la Toscana.

Nel dettaglio, la Riviera dei Cedri in Calabria ha ricevuto il maggior numero di riconoscimenti, con le spiagge di Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro e Diamante.

Tra le due nuove entrate nella lista delle Bandiere Blu 2023 in Calabria c’è la spiaggia di Rocca Imperiale, insieme alle vicine Trebisacce, Villapiana e Roseto Capo Spulico, mentre l’altra entrata è la spiaggia di Catanzaro Lido.

La costa jonica della Calabria è stata premiata, con le spiagge di Punta Alice di Cirò Marina e Torre Melissa.







La provincia di Crotone è stata premiata con quattro spiagge a Isola Capo Rizzuto, tra cui Marinella, Le Cannella, Santa Domenica e Fratta. Sellia Marina, un comune della provincia di Catanzaro, è stato anche premiato.