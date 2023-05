Purtroppo ci tocca constatare che, nuovamente le cattive abitudini amministrative si sono ripetute.

Ci riferiamo alla lettera di diffida inviata al Comune di Melissa, dalla Prefettura di Crotone, per la mancata approvazione nei termini di legge (30 aprile 2023)del Rendiconto 2022 (bilancio consuntivo), pervenuta al protocollo del nostro Ente giorno 3 Maggio, con impegno di trasmissione ai Consiglieri Comunali.

Raccontiamo con precisione i fatti susseguitesi per farvi meglio comprendere il modus operandi.

Orbene, venuti a conoscenza di questa diffida inviata dalla Prefettura e non avendola ancora formalmente ricevuta, ci siamo preoccupati di chiedere al Segretario Comunale, se tale notizia fosse fondata,

il Segretario Comunale raggiunto telefonicamente dal nostro capogruppo, ci confermava la ricezione della diffida, ma giustamente non sapeva darci spiegazioni in merito al mancato invio a noi Consiglieri, non essendo nelle sue funzioni.

La stessa comunque, quasi d’ incanto dopo poche ore ci veniva consegnata, precisamente nella tarda mattinata del 15 maggio ovvero dopo 12 giorni dalla ricezione.

Ci chiediamo a questo punto perche’ tutto questo ritardo, trattandosi di un documento cosi importante e delicato, che prevede addirittura in caso di mancata approvazione del rendiconto entro 20 giorni, LA NOMINA DI UN COMISSARIO E L’ ADOZIONE DELLE MISURE PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Come al solito, un mal costume che si protrae purtroppo da inizio legislatura, con questa Amministrazione Comunale, che tende a limitare il normale esercizio delle funzioni dei singoli Consiglieri Comunali, anche e soprattutto in termini di controllo dell’ attivita’ Amministrativa.

Al fine di fare un’ analisi ancora piu precisa, ci tocca informare la cittadinanza che l’ Amministrazione Falbo, dal primo momento dal suo insediamento, si e’ dotata di consulenti esterni per la gestione delle tematiche inerenti il Bilancio Comunale, con costi che si aggirano sui circa 100.000 euro in 5 anni, tutti a valere sulle casse Comunali e quindi indirettamente sulle tasche dei contribuenti Melissesi.

Siamo consapevoli e per onesta’ intelletuale, diciamo che anche in altri esercizi e legislature, la Prefettura diffido’ il Comune di Melissa ad adempiere l’ approvazione del rendiconto nei termini temporali previsti, ma ci appare singolare e degna di interrogativo?????

come faccia una Amministrazione che spende cifre extra importanti, per farsi aiutare nella gestione contabile e finanziaria, a ritrovarsi in queste condizioni?

Una situazione veramente grottesca e deficitaria, che abbiamo sentito il dovere di comunicare alla cittadinanza, per far comprendere come si sta gestendo la cosa pubblica in questi mesi nel Comune di Melissa.

Auspichiamo comunque per il bene della nostra Comunita’, in un azione tempestiva che scongiuri questo rischio, di arrivo di un Commissario, ma siamo consapevoli che ridurre tutto al fotofinish, significa a nostro giudizio, che l’ Amministrazione Falbo stia per giungere al capolinea, imbrigliata nelle solite deficienze di approssimazione e scarsa attenzione verso le problematiche piu’ complesse e delicate, della gestione amministrativa, a riprova che la programmazione decantata in campagna elettorale é rimasta solo un miraggio.







