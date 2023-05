Dopo la prima presentazione del suo progetto politico “Idea Comune” avvenuto a Crotone alla presenza di migliaia di persone, venerdì scorso, nella sala del Consiglio Comunale di Strongoli, presso il Museo di Corso Miraglia, è avvenuta la presentazione del circolo locale del movimento. Una presentazione che è avvenuta dopo avere esordito anche nel Comune di Isola Capo Rizzuto, con straordinaria partecipazione di pubblico. Anche a Strongoli, una straordinaria partecipazione, alla presenza del consigliere provinciale, Francesco Sirianni ed il neo coordinatore cittadino Francesco Fezza. Continua così il radicamento sul territorio provinciale dell’unica novità politica degli ultimi tempi e, come sottolineato anche da molti dei presenti, rappresentanti istituzionali o semplici cittadini, “una novità che è nata ben lontana da appuntamenti politici di rilievo”. Il neo coordinatore del circolo, Francesco Fezza, nell’esprimere il ringraziamento a tutti i presenti, ha sottolineato come questo è stato semplicemente il primo di una serie di appuntamenti, che vedranno impegnati gli aderenti petelini di Idea Comune. Il consigliere provinciale, Francesco Sirianni, ha voluto elencare tutti gli interventi che hanno interessato il territorio da parte della Provincia come organo direttamente coinvolto nelle opere e come raccordo tra diversi enti, Comune e Regione. Non meno importante l’appello accorato rivolto alle giovani generazioni “a voler intraprendere l’impegno sociale e politico, a non arrendersi davanti alle difficoltà, a vincere la diffidenza, in quanto anche quando non ci si occupa di politica o della cosa comune, sarà comunque essa ad occuparsi di noi” come ha detto nel suo intervento. Davanti ad una sala gremita oltre ogni aspettativa, a concludere i lavori il presidente della Provincia ed ideatore del movimento territoriale, Sergio Ferrari che ha parlato di impegno, dedizione, sacrificio e competenza, qualità necessarie per portare avanti un progetto importante che dovrà interessare tutta la provincia e oltre. Nel suo intervento ha riconosciuto a Strongoli centralità nel progetto, rimarcando più volte come questa “Idea Comune”, “non nasca contro qualcuno o qualcosa, ma come sia il frutto dell’unica ricetta possibile per ridare dignità anche politica ad un territorio che della frammentazione e della sub alternità ha vissuto per troppo tempo”. La strada tracciata sin dall’iniziativa del gennaio scorso sta gradualmente prendendo forma in tutte le realtà provinciali, ha continuato, annunciando per le prossime settimane, nuove aperture di circoli cittadini e nuove adesioni, che non solo rafforzeranno il movimento, ma saranno a servizio delle comunità, delle realtà imprenditoriali, del mondo associativo e dei cittadini, puntando sempre sulle risorse e le straordinarie specificità di tutte le nostre comunità.”











