L’Associazione Auser sezione di Rende (associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani), ha fatto visita alla Stazione di Inanellamento e Cattura a scopo scientifico di Punta Alice. Provocando grandi emozioni ai partecipanti. La richiesta che l’associazione Auser ha fatto al responsabile della stazione di inanellamento, era quella di conoscere le proprietà ambientali e naturalistiche di Punta Alice. La visita si è articolata in una prima fase: presentazione delle attività di inanellamento che vengono svolte nell’impianto di cattura di Punta Alice. La seconda parte della visita è stata dedicata alla parte pratica dell’inanellamento, cattura, misure e apposizione dell’anello alla zampa degli uccelli catturati e la liberazione degli stessi. Una passeggiata all’interno dei sentieri fino al mare, ha regalato momenti di relax, immersi in una natura incontaminata. L’interesse crescente di ornitologi e persone attente alle bellezze naturali di Punta Alice sta aumentando sempre di più. Sono stati molti le persone che hanno visitato il nostro territori e le risposte alla mia domanda, vi piace questo posto? La risposta è stata sempre la stessa: è un posto bellissimo. La presenza di visitatori ha innescato un piccolo indotto economico. Questo è quello che ha bisogno il nostro territorio in un periodo di bassa stagione turistica. Valorizzare tutta l’area di Punta Alice porterebbe un beneficio a tutta la comunità.