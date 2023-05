Si è conclusa con successo la tourneè interregionale della Compagnia Teatrale Krimisa di Cirò Marina; dopo i successi di pubblico e di critica ricevuti a Laives – Bolzano e ad Altamura, il 21 maggio a Canosa di Puglia in occasione della serata di premiazione del Premio Lembo 2023 i Krimisa hanno conseguito importanti riconoscimenti.

La partecipazione all’importante rassegna teatrale, che ha visto coinvolte otto compagnie provenienti da diverse regioni d’Italia, è stata inaspettata in quanto la Compagnia è stata invitata in sostituzione di altra compagnia impossibilitata a partecipare. I Krimisa hanno partecipato con la commedia “L’apparenza inganna” scritta e diretta da Giovanni Malena ed al termine della rassegna avevano già ricevuto le seguenti nomination come migliore attrice non protagonista per Isabella Stasi, migliore attore protagonista per Pietro Sculco, migliore regia per Giovanni Malena.

La commedia ha riscosso un incredibile successo e nella serata conclusiva ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuria per l’originalità del testo scritto e diretto da Giovanni Malena e per l’interpretazione eccellente di tutti gli attori nonché e soprattutto si è aggiudicata il prestigioso PREMIO DELLA CRITICA con la seguente motivazione “Lo spettacolo completo della giusta ironia ha conservato però la natura comica che ha permesso anche di divertire il pubblico ricevendo applausi a scena aperta. Un plauso al Regista e vivissimi complimenti agli Attori per la convincente tenuta scenica e doti interpretative di alto livello, Ad Maiora”.







ADVERTISEMENT

Un grazie di cuore da parte di tutti i componenti della KRIMISA agli organizzatori di Teatronuovo di Canosa di Puglia, Sabino Dell’isola, Antonia Lavacca, Vincenzo Di Carlo, Patrizia Grieco , alla Pro Loco di Canosa, alla testata giornalistica La Terra del Sole ed al meraviglioso pubblico del Teatro Lembo.