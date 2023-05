ADVERTISEMENT

Un’altro grande traguardo per il maestro pizzaiolo Antonio Gerace che si è esibito in una MasterClass presso lo stand Solania “Il mio San Marzano” alla famosissima fiera TUTTOFOOD di Milano.

Per l’occasione ha presentato due nuove pizze inserite nel menu estivo di In Pizza e Burger composte interamente da prodotti di altissima qualità dell’Azienda Solania come il pomodorino giallo, considerato un dei prododotti protagonisti dell’azienda, e il pomodoro Semi-dry.

Il talentuoso pizzaiolo alla nostra intervista si presenta fiero di avere rappresentato ancora una volta la Città di Crotone e la Calabria tutta.

Questa estate potrete trovare la pizza del maestro Antonio presso l’Atlantis in via per Capocolonna.