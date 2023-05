Il 18 maggio, presso i locali del Museo cittadino, nell’ambito delle Politiche Sociali, è stato dato avvio al Progetto Alzheimer.

Un servizio finanziato con fondi ministeriali, e rivolto a persone affette da deterioramento cognitivo e ai loro familiari.

In virtù di questa importante iniziativa, mensilmente, saranno allestiti, nella cittadina di Strongoli i “Caffè Alzheimer”; un luogo dove gli anziani con problemi di deterioramento cognitivo e i loro familiari potranno ritrovarsi in un clima di normalità, sottolineato dal consumare insieme un caffè o una bibita, in uno spazio accogliente, assieme ad altre persone.

L’obiettivo di questo importante servizio è quello di rispondere alle necessità di:







prevenire ogni forma di emarginazione per le persone con demenza e i loro familiari;

sostenere con modalità appropriate i bisogni dei familiari e dei caregiver in generale;

stimolare la socializzazione in diverse forme;

stimolare le abilità residue dal punto di vista cognitivo;

fornire informazioni sugli aspetti medici e psicosociali della demenza;

promuovere la conoscenza della disabilità nella comunità in cui si svolgono le attività.

All’incontro erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Strongoli, avv. Giuseppina Citerà con la dottoressa Maria Laura Caligiuri; la psicologa, dott.ssa Pamela Liotti, e le assistenti sociali, dott.ssa Angela Procopio e Pamela Galante per l’Ambito sociale di Cirò Marina, e i componenti del CORISS: il Presidente, Dott. Salvatore Maesano, coadiuvato dalla dott.ssa Rossella Fusaro Assistente Sociale, dott.ssa Tiziana Sicilia, Educatrice e Michelina De Franco, Mediatrice e operatrice Sportello d’ascolto.

Il Sindaco, Sergio Bruno e l’assessore Citerà esprimono soddisfazione per il lavoro portato avanti, in sinergia Comune di Strongoli e Ambito, dall’Ufficio di Piano di Cirò Marina.

Un lavoro certosino e oculato e che sta contribuendo ad innalzare il livello dei servizi sociali nel territorio, in favore dell’intera popolazione, con uno sguardo particolare verso i soggetti più bisognosi di cure e attenzioni