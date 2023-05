Numerosi dirigenti iscritti al Partito Democratico sull’intero territorio crotonese, appresa la notizia della nomina di Gino Murgi a membro della Segreteria Regionale, intendono congratularsi con lo stesso augurandogli buon lavoro.

“Nel territorio della provincia di Crotone sono molteplici e di notevole spessore le problematiche aperte in ogni settore. Avvertiamo tutti il desiderio comune di ritornare ad una Politica attiva e partecipata, in grado di risollevare le sorti del nostro comprensorio. Ed intendiamo farlo sempre più all’interno di una comunità aperta e plurale come il nostro PD.

Le sfide elettorali che ci vedranno tutti impegnati nei prossimi anni richiedono un Partito attivo e unito, ma soprattutto presente in ogni ramo della società. La figura dell’amico Murgi contribuisce, senza alcun dubbio, a creare le giuste condizioni per lavorare in questa direzione nel rispetto di ogni iscritto al Partito Democratico, della sua storia e vocazione”.

Le firme:

Andrea Filici (Segr. Pd Isola Caporizzuto)

Anna Giulia Caiazza (Segr. Pd Crotone)

Annibale Parise (Sindaco Mesoraca)

Antonella Stefanizzi (Segreteria Provinciale)

Antonio Barberio (Sindaco Scandale)

Antonio Scigliano (Direzione Regionale)

Carmine Maio (Segr. Pd Carfizzi)

Ciccio Sulla (Già Assessore Regionale Pd)

Domenico Voce (Dirigente Cutro)

Domenico Vulcano (Segreteria Provinciale)

Francesco Albi (Segr. Pd Cotronei)







Francesco Benincasa (Segreteria Provinciale)

Francesco Vaccaro (Segr. Pd Casabona)

Franco Durante (Sindaco Castelsilano)

Franco Parise (Dirigente Provinciale)

Franco Scarpelli (Sindaco San Nicola dell’Alto)

Franco Seminario (Sindaco di Casabona)

Gina Spina (Dirigente Provinciale)

Gina Squillace (Vicesegreteria Provinciale)

Giovanni Oliverio (dirigente Belvedere – Segretario CNSU)

Giovanni Scordamaglia (Segr. PD Petilia Policastro)

Giuseppe Dell’Aquila (Capogruppo Pd Prov. di Crotone)

Leo Barberio (Segretario Provinciale Pd)

Luca Mauro (Segr. Pd Melissa)

Lucio Giordano (Sindaco S. Severina)

Marianna Caligiuri (Sindaco Caccuri)

Matteo Bonesse (coordinatore prov. Gd Crotone)

Michele Fallico (Segr. Pd Cirò)

Nico Stumpo (Deputato Pd)

Nicodemo Oliverio (Già Deputato Pd)

Nicola Belcastro (Segreteria Provinciale)

Pietro Secreti (Dirigente Provinciale)

Roberto Bianchi (Già segr. Pd Isola Caporizzuto)

Rosina Marra (Segr. Pd Pallagorio)

Salvatore Codispoti (Segr. Pd Strongoli)

Salvatore Frontera (Dirigente Cutro)

Saverio Berardi (Segr. Pd Crucoli)

Simona Mancuso (già membro dell’assemblea nazionale)

Teodoro Angotti (Vicesindaco Cerenzia)

Tommaso Blandino (Capogr. Cons. Com. Rocca di Neto)

Umberto Frontera (Segr. Pd Savelli)

Singole dichiarazioni:

Andrea Filici: “Auguri di buon lavoro a Gino Murgi componente della nuova Segreteria Regionale nominata dal Segretario Irto.

Salvatore Frontera: “esprimo tutto il mio apprezzamento all’entrata in segreteria regionale dell’amico Gino Murgi, persona equilibrata e di grande spessore politico. Gli auguro un buon lavoro con la speranza di vedere sempre di più un partito solido, unito e sempre di più al centro del dibattito politico della nostra regione. Mai come adesso la Calabria tutta ha bisogno del nostro contributo per un futuro migliore”.

Giovanni Oliverio: “Gino è un dirigente leale e vicino alle esigenze del territorio. Una guida autorevole che ha cambiato il modo di fare politica in un territorio come il nostro”.

Anna Giulia Caiazza: “Un importante traguardo non solo personale, ma anche per tutto il territorio che andrai a rappresentare. Congratulazioni e buon lavoro!”

Saverio Berardi: “una nomina che non solo premia competenza e conoscenza ma che sarà un punto di riferimento serio ed equilibrato per tutta la provincia”.

Carmine Maio: “soddisfazione e buon lavoro dai democratici di Carfizzi per la nomina di Gino Murgi alla segreteria regionale del partito”.

Gianluca Basile: “tutti gli iscritti del circolo del PD di Santa Severina fanno i più sinceri auguri e di buon lavoro al nostro compagno Murgi per il ruolo che gli è stato affidato nella segreteria regionale dal nostro Segretario Irto”.

Ciccio Sulla: “A livello del tutto personale mi complimento con l’amico Murgi per il nuovo incarico e gli auguro un buon e proficuo lavoro”!

Pietro Secreti: “Ho sempre creduto nelle potenzialità di Gino, nel suo saper gestire e determinare positivamente gli eventi del PD nella nostra Provincia. Grazie a lui, ne sono certo, inizierà una nuova stagione per un nuovo PD anche nel crotonese, più giusto e rispettoso della sua storia e di ogni iscritto”.ù

Nicodemo Oliverio: “La nomina dell’amico Gino in segreteria regionale mi riempie di gioia, desidero esprimere i miei più sentiti complimenti ad Irto per questa scelta di altissimo livello. Sono certo che Gino, con questo nuovo prestigiosissimo incarico, porterà la sua esperienza in tutta la Regione Calabria, raggiungendo risultati straordinari per se e per l’intera comunità del nostro Pd”.

Nico Stumpo: “Felice per la nomina di Murgi in Segreteria regionale, un crotonese autentico ed ottimo amministratore riconosciuto ad ogni livello. Sono certo che insieme all’intera squadra nominata e condivisa dal Segretario Irto sapranno ridare slancio all’attività del Partito Democratico in tutta la Regione”.

Franco Seminario e Giuseppe Dell’Aquila: “Abbiamo avuto il piacere di condividere al suo fianco un lungo percorso politico alla guida del PD, conosciamo le sue qualità e il suo agire nell’interesse di tutti e sarà una valida garanzia anche in futuro. Ha saputo vincere numerose sfide, ma soprattutto non si è mai tirato indietro nel difendere ideali e principi di tutto il Partito Democratico crotonese. E’ il giusto riconoscimento alla sua storia ed al suo valore”.