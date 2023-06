Share on Twitter

Il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, si congratula con il Luogotenente C.S. Giuseppe Bevilacqua per il prestigioso e meritato riconoscimento conferito dalla Repubblica Italiana. A nome suo e dell’intera Amministrazione Comunale, esprime le più vive congratulazioni per l’assegnazione della Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al Luogotenente Bevilacqua, attualmente in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Cirò Marina.

La cerimonia di conferimento dell’onorificenza si è svolta oggi a Crotone, in occasione della celebrazione della “Festa della Repubblica”. Il Sindaco Ferrari ha preso parte all’evento in qualità di Presidente della Provincia di Crotone, accompagnato dall’Assessore Vincenza Crogliano per il Comune di Cirò Marina.

Questo importante riconoscimento testimonia l’impegno e le competenze professionali dimostrate dal Luogotenente Bevilacqua, che la cittadinanza di Cirò Marina ha potuto apprezzare attraverso il significativo contributo fornito dai Carabinieri nel promuovere valori fondamentali come la legalità e la convivenza civile all’interno della comunità.







Il Sindaco rinnova la gratitudine di tutta la comunità per il servizio svolto dal Luogotenente Bevilacqua e gli augura di continuare il suo lavoro con lo stesso rigore e l’efficienza dimostrati fino ad oggi. Questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero Comune di Cirò Marina e testimonia l’eccellenza e la dedizione dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.