È in questo ambito che nella serata del 3 giugno i carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, hanno fermato un giovane residente nella cittadina, 24enne.

All’atto del controllo il soggetto aveva con sé due involucri che sono poi risultati contenere complessivamente 41 gr. di cocaina, destinata allo spaccio, insieme alla somma di 93 euro in contanti e a un coltello.

I militari hanno proceduto quindi al controllo e alla perquisizione anche dell’auto e dell’abitazione del giovane, trovando un bilancino di precisione e 13 involucri contenenti marijuana per circa 13 gr.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La sostanza recuperata è stata sottoposta a sequestro, e verrà analizzata per stabilirne la quantità di principio attivo contenuta.







