In occasione delle Feste Mariane in Onore della Madonna di Capo Colonna, e nell’anniversario dell’elevazione della Cattedrale a Basilica e nell’anniversario della Proclamazione della Madonna a Patrona, nei giorni scorsi è stato presentato, presso la Curia arcivescovile il volume “Cotronis Domina. Il culto mariano nella storia”, a cura di Federico Ferraro, priore della Confraternita della Madonna di Capo Colonna.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti l’Arcivescovo di Crotone-Santa Severina , Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Angelo Raffaele Panzetta, l’avv. Federico Ferraro – Priore della Confraternita della Madonna di Capocolonna e curatore della pubblicazione , Monsignor Alessandro Saraco -Rettore e Parroco della Basilica Cattedrale, nonchè Assistente spirituale della Confraternita, e Monsignor Pancrazio -Limina Presidente del Capitolo Cattedrale di Crotone.

L’idea di realizzare un volume sul culto mariano si deve alla generosità dell’ANMIC di Crotone, nella persona del Presidente Giuseppe Squillacioti, al quale vanno i ringraziamenti ed i sensi di stima della Cattedra del sodalizio mariano.

Per la prima volta, in un unica opera culturale, sono presenti i contributi teologici di numerosi arcivescovi e vescovi originari della nostra arcidiocesi : oltre alla prefazione del nostro padre arcivescovo, compongono il contenuto dell’opera le riflessioni di S.E. Mons. Antonio Staglianò – Presidente della Pontificia Accademia di Teologia; S.E. Mons. Fortunato Morrone – Presidente Conferenza Episcopale Calabra – Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova; S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo -Arcivescovo di Matera-Irsina Presidente Comitato Congressi Eucaristici CEI e Confratello ad honorem ; S.E. Mons. Luigi Antonio Cantafora – Vescovo emerito di Lamezia Terme. Fondamentali anche i contributi dei presbiteri istituzionalmente legati al culto della Beata Vergine di Capocolonna: Mons. Alessandro Saraco – Rettore e Parroco della Basilica Cattedrale di Crotone e Mons. Pancrazio Limina – Presidente del Capitolo Cattedrale.

La seconda parte del volume e la presentazione sono state curate più specificamente dal priore del sodalizio mariano, Federico Ferraro.

Si trovano nel volume le immagini inedite e storiche delle tre versioni dell’Altare maggiore della Basilica, le immagini mariane minori presenti in città, un articolo sugli organi che animano, musicalmente, le solenni liturgie in onore della Vergine del Capo, la storia della Confraternita mariana di Capocolonna. Infine, chiudono il volume delle raffigurazioni mariane in sanguigna e carboncino realizzate dallo stesso priore Federico Ferraro e donate dalla Confraternita alle Istituzioni locali; per valorizzare l’opera di chi ci ha preceduto, sono presenti nel volume anche le immagini delle precedenti pubblicazioni e degli inserti mariani realizzati dai primi del ‘900 ad oggi.







Arricchiscono, infine, il volume le preghiere mariane dei nostri ultimi quattro arcivescovi che si sono succeduti negli ultimi quarant’anni . Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Agostino, Sua Ecc.za Mons. Andrea Mugione , Sua Ecc.za Mons. Domenico Graziani, e l’attuale arcivescovo Panzetta.

Il volume non sarà destinato alla vendita ma sarò donato e divulgato a livello nazionale.