De Luca, il successore Ciani è un caso: «No alle armi all’Ucraina». Alta tensione dentro il Pd

ADVERTISEMENTIl nuovo vicecapogruppo Ciani: non sono iscritto e non mi iscrivo al partito. Schlein: la linea su Kiev è chiara. Il governatore: lei è solo radical, non chic » continua a leggere su CORRIERE.IT