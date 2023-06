Si avvicina, ed in anticipo rispetto alle previsioni, l’obiettivo dell’amministrazione Comunale di raddoppiare il numero esiguo di dipendenti in servizio all’atto dell’insediamento.

Oggi, nella Sala Consiliare, è stato infatti dato il benvenuto ai nuovi diciotto assunti, a seguito di concorso, che vanno ad infoltire la pianta organica dell’Ente. Oltre ai 18 nuovi assunti erano presenti ulteriori 12 dipendenti assunti nei mesi scorsi con contratto part time il cui rapporto è stato convertito a tempo pieno.

A dare il benvenuto e l’auspicio di buon lavoro ai neo dipendenti, funzionari ed istruttori tecnici ed amministrativi, il sindaco Voce e il vice sindaco ed assessore al Personale Sandro Cretella.

Con loro il segretario generale La Rocca, i dirigenti Paturzo, Anania, Dominijanni, Iorno, Caroli, Marano e la funzionaria Decima.

“Siete qui perché vincitori di concorso e per vostro merito. Nessuno vi ha regalato niente. Entrate a far parte di una squadra e come tutti coloro che fanno parte della nostra famiglia ponetevi al servizio della comunità cittadina. Nessuna amministrazione in precedenza aveva fatto tante assunzioni. Abbiamo assunto, solo per fare un esempio, agenti di polizia locale dopo oltre trent’anni. Intendiamo proseguire su questa strada” ha detto il sindaco Voce.







ADVERTISEMENT

E’ stato il vice sindaco Cretella a tracciare il percorso che sta inesorabilmente portando l’amministrazione a raggiungere, anticipatamente, quella riforma della macchina amministrativa che si era proposta.

“L’obiettivo era di raddoppiare il numero dei dipendenti. Grazie al lavoro del settore Risorse Umane ma di tutta la squadra di dirigenti con molta probabilità riusciremo a raggiungerlo prima di quanto avevamo prefissato. Dal nostro insediamento sono state effettuate 118 assunzioni con figure professionali che hanno profili tecnici ed amministrativi. Non abbiamo tralasciato anche il personale già in servizio che ha avuto il giusto riconoscimento di avanzamento di carriera” ha detto il vice sindaco Cretella.

Nelle prossime settimane ai diciotto assunti di oggi si aggiungeranno le assunzioni di operai, giardinieri esecutori amministrativi ed altri profili professionali sino al raggiungimento di 89 assunzioni nel corso dell’anno 2023 e di complessive 163 unità entro l’anno a decorrere dall’insediamento dell’amministrazione Voce.