Stiamo parlando del gemellaggio “mare-monti” che nel prossimo mese di giugno vedrà coinvolte la località turistica di LE CASTELLA, del Comune di Isola Capo Rizzuto, e l’intera area turistica della montagna silana ricadente nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

L’iniziativa promossa nell’ambito del progetto SILA IN TOUR, coordinato dal promoter turistico e culturale Giuseppe Pipicelli, in collaborazione con la Emmmegi turismo di Giuseppe Miletta, avrà in primis il supporto logistico e promozionale del Parco Nazionale della Sila, dell’Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani e dell’Unione Nazionale delle Pro Loco calabresi oltre naturalmente ai sei comuni montani (due per ognuna delle tre province silane), quali San Giovanni in Fiore, Cotronei, Spezzano della Sila, Savelli, Sersale e Taverna, che da sempre ne condividono scopi ed iniziative;

Un ruolo importante, nello scambio dei servizi e nell’avvio di importanti rapporti di collaborazione tra gli operatori turistici delle aree coinvolte, sarà quello del Comune di Isola Capo Rizzuto rappresentato dalla Sindaca Mariagrazia Vittimberga, dalla Provincia di Crotone rappresentata dal Presidente Sergio Ferrari e del Comune capofila per la montagna, individuato per questo primo gemellaggio, ossia il Comune di Cotronei rappresentato dal Sindaco Antonio Ammirati.







Oltre ai saluti dei due amministratori locali e di quello del Presidente della provincia pitagorica, ci saranno anche gli interventi del presidente del Gal Kroton Natale Carvello, di quello delle pro loco crotonesi Giovanni Fabiano, del maestro orafo Michele Affidato (tra gli artisti testimonial del progetto), e del Presidente dell’Associazione Nazionale Medici Calcio, Giovanni Borrelli

Attesi anche i contributi all’iniziativa, del Direttore del Parco nazionale della Sila, Ilario Treccosti e di quello del Presidente nazionale dell’UNCEM, Marco Bussone.

Verranno naturalmente coinvolte a livello locale, le pro loco e tutte le associazioni che potranno essere da supporto al raggiungimento dello scopo principale caratterizzato dalla condivisione di eventi e manifestazioni piuttosto che di scambi turistici atti a migliorare l’offerta turistica marittima e montana del territorio regionale. Tra le prime iniziative condivise un’importante manifestazione sportiva come il “campionato nazionale di calcio dei medici ” che si terrà dal 24 giugno all’1 luglio a Le Castella e con il coinvolgimento dei campi di calcio di Isola e Steccato di Cutro, e con successivo “Final six” sempre dei Medici del calcio a settembre in Sila presso i villaggi Baffa e Palumbo.