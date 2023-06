Ennesima tappa dell’Ufficiale Superiore, insediatosi ormai dallo scorso autunno alla guida al vertice delle Compagnie dell’intera provincia di competenza, lo ha portato presso i Comandi territoriali più periferici e capillari delle Stazioni dipendenti.

Alla visita hanno preso parte tutti i Comandanti delle otto Stazioni Carabinieri distribuite nel vastissimo territorio di competenza della Compagnia, che si estende dalla costa ionica all’area silana, nonché una rappresentanza di militari dei vari reparti della sede. Il Colonnello, ricevuto dal Comandante della Compagnia Cap. Stefano Martorana, che gli ha reso gli onori militari, ha esperito un giro esterno ed interno dei locali della Caserma e ha poi ricevuto il personale in rappresentanza, al quale ha tenuto un lungo discorso inteso a rinfrancare e rafforzare a tutti i militari quel profondo senso di appartenenza che solo l’Arma dei Carabinieri sa infondere ai suoi componenti, testimoniando la vicinanza di tutta la scala gerarchica.

La visita è poi proseguita con un briefing operativo in cui il Colonnello ha sottolineato i notevoli risultati operativi conseguiti nell’ultimo periodo a seguito delle svariate attività investigative e di pronto intervento, di cui l’alto Ufficiale si è complimentato direttamente, rimarcandone l’importanza, specie in un territorio caratterizzato da una forte connotazione di criminalità organizzata, al fine di riaffermare pienamente la presenza di quello Stato di cui in molti casi, soprattutto nei di paesini più remoti, solo i Carabinieri sanno dare testimonianza.







Dopo uno scambio di convivialità tra presenti, la visita è continuata con un incontro riservato con il Sindaco di Cirò Marina nonché Presidente della Provincia di Crotone Dr. Sergio Ferrari ed personale del suo staff politico, nel corso del quale si è consolidato quel rapporto di prossimità e collaborazione con l’Ente locale, occasione in cui il Dr. Ferrari ha rimarcato il sentimento di stima e gratitudine verso l’Istituzione per la vicinanza e l’attenzione profusa dall’Arma locale nel corso degli ultimi anni all’intera popolazione, ed il Comandante dal canto suo a riconfermato l’assoluta indispensabile attenzione dell’intero Comando Provinciale alle dinamiche sociali, di sicurezza pubblica e salvaguardia ambientale offerta a sostegno degli Enti locali distribuiti sull’intero territorio.

Il commento del Sindaco Sergio Ferrari:

“Aver incontrato, durante la visita alla Compagnia di Cirò Marina, il Comandante Provinciale dell’Arma dei #Carabinieri, Colonnello 𝗥𝗮𝗳𝗳𝗮𝗲𝗹𝗲 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝘇𝘇𝗼, unitamente al Comandante della Compagnia di Cirò Marina, Capitano 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮, ed al Comandante del Nucleo Operativo, Tenente 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻𝗲, è stato oltre che un piacere, motivo di dialogo, di confronto, ed occasione per esprimere profonda riconoscenza.

Riconoscenza verso gli uomini dell’Arma ed il loro operato e per la loro costante vicinanza al nostro territorio ed ai cittadini che sempre di più sentono vicina la presenza dello Stato.

Ho naturalmente espresso al Colonnello Giovinazzo ed al Capitano Martorana tutta la gratitudine e la riconoscenza per il lavoro che quotidianamente gli uomini della #Benemerita svolgono a favore dei cittadini e delle imprese del nostro territorio, e sopratutto per la disponibilità e la proficua collaborazione sempre mostrata nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Siamo sempre più convinti che le Istituzioni, lo Stato e tutte le sue propaggini, possono e devono continuare a lavorare sinergicamente, fianco a fianco, ed evidentemente i risultati non tardano ad arrivare.

L”Amministrazione Comunale che ho l’onore di rappresentare, rinnova la gratitudine, la vicinanza, la disponibilità e la piena fiducia nei confronti dell’Arma dei Carabinieri

Grazie“