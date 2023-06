Share on Twitter

Salgono a 135 le unità assunte dall’amministrazione dal suo insediamento.

Con l’immissione in servizio di questa mattina, undici operai e sei giardinieri, salgono a complessive 135 le unità assunte dalla amministrazione Voce dal suo insediamento.

Queste di oggi, assumono una importanza fondamentale come è stato evidenziato nel corso della presa in servizio che si è tenuta nella Sala Consiliare.

Fondamentale perché vanno a potenziare settori importanti come le manutenzioni stradali e la cura del verde pubblico.







Lo ha sottolineato il sindaco Voce nel dare il benvenuto ai neo assunti, vincitori di concorso, ai quali si è rivolto chiedendo il massimo impegno in settori particolarmente importanti per la vita cittadina ed evidenziando come anche la comunità cittadina si aspetta molto da loro.

Lo stesso vice sindaco ed assessore al Personale Sandro Cretella nel tracciare il bilancio delle assunzioni fino ad oggi effettuate che confermano il trend positivo e il programma che l’amministrazione ha tracciato, quello di raddoppiare il numero dei dipendenti in servizio all’atto dell’insediamento, si è soffermato sulla volontà dell’amministrazione di puntare a figure professionali specifiche in settori cardine per il decoro e la vivibilità cittadina.

Con il sindaco e il vice sindaco erano presenti l’assessore all’Ambiente Isabella Secreto e l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, i dirigenti Paturzo, Dominijanni, Iorno e Gangemi.