Nel crotonese arrivano le visite di screening gratuite “Dermatite Atopica? Da oggi si cambia” realizzate con il Patrocinio di ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica), che hanno lo scopo di promuovere la diagnosi ed aiutare i pazienti adulti nella remissione della malattia con appuntamenti gratuiti, su prenotazione, con i medici dermatologi in diversi centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia.

Le visite si svolgeranno venerdì 7 luglio presso l’Ambulatorio di dermatologia nel Poliambulatorio dell’Asp di Cirò Marina, in collaborazione con la Dottoressa Maria Passante, esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotare la visita è a disposizione, dal lunedì al venerdì, il contact center dedicato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 al numero 02 8290 0620.

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa della pelle, contraddistinta da prurito intenso, secchezza e desquamazione che si può presentare con lesioni come chiazze o vescicole su diverse aree del corpo. La patologia ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e nei casi più severi può essere associata ad altre patologie.







In Italia l’incidenza di chi soffre di dermatite atopica è molto elevata: tra l’8 e il 10% della popolazione adulta presenta questa problematica.

“Condividiamo lo spirito di questa importante iniziativa – afferma Mario Picozza, Presidente di ANDeA- perché riteniamo lo screening uno strumento fondamentale per consentire ai pazienti di ricevere la corretta diagnosi in modo precoce e, di conseguenza, per aiutarli ad intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze di ognuno di loro”.

“La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle non contagiosa caratterizzata da fasi di benessere e fasi di riacutizzazione”, afferma la Dottoressa Maria Passante. “Prurito intenso, rossore, vescicole, croste e secchezza cutanea sono i principali sintomi e spesso interessa aree di cute visibili, avendo un grosso impatto sulla qualità di vita dei pazienti affetti, con importanti ripercussioni sul sonno, sulla vita familiare, sociale e lavorativa. Può colpire un’ampia fascia d’età, dal neonato all’adulto con manifestazioni eterogenee. È importante quindi saperla riconoscere e trattare. Oggi esistono diverse armi a disposizione per contrastarla e controllare i sintomi, permettendo ai pazienti di poter svolgere una vita normale”.

“Dermatite Atopica? Da oggi si cambia” è realizzata in collaborazione con ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e grazie al contributo incondizionato di AbbVie.