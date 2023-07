Share on Twitter

Il Comune di Melissa, in collaborazione con l’Associazione musicale “Suoni e Note” Città di Melissa, è lieto di presentare la Festa della 12° Bandiera Blu, che si terrà a Torre Melissa il 9 luglio 2023. Questo evento tanto atteso celebra il riconoscimento della Bandiera Blu, un prestigioso premio internazionale assegnato alle località costiere che si distinguono per la qualità delle loro acque, la gestione ambientale e l’offerta di servizi.

La giornata sarà animata da un emozionante raduno bandistico che coinvolgerà diverse bande musicali provenienti dal territorio crotonese. Le bande partecipanti includono la Banda Musicale Città di Melissa, la Banda Musicale Città di Casabona e la Banda Musicale Distretto Arberesh KR. Questi talentuosi musicisti offriranno uno spettacolo di musica dal vivo che incanterà il pubblico presente lungo il lungomare sud.

Il programma della giornata prevede una sfilata per le vie cittadine, che inizierà alle 18:30, permettendo alle bande di mostrare il loro talento e coinvolgere attivamente i residenti e i visitatori in un’atmosfera festosa. Alle 19:30, in Piazza Fragalà, ci sarà la cerimonia di deposizione della nuova Bandiera Blu, simbolo dell’impegno del Comune di Melissa nella tutela dell’ambiente e nella promozione del turismo sostenibile.

Dopo la cerimonia, a partire dalle 20:00, il lungomare sud diventerà il palcoscenico principale dell’intrattenimento musicale. Le bande partecipanti si esibiranno con una selezione di brani musicali che spaziano dai classici alle moderne composizioni, offrendo al pubblico una varietà di generi e stili musicali da apprezzare.







La Festa della 12° Bandiera Blu rappresenta un momento di festa e celebrazione per la comunità di Melissa. Oltre a valorizzare il prestigioso riconoscimento ottenuto, l’evento mira a promuovere la cultura musicale e a coinvolgere attivamente i residenti e i turisti in un’esperienza unica di intrattenimento e svago.

Tutti sono invitati a partecipare a questa giornata speciale e a godere delle performance delle talentuose bande musicali. La Festa della Bandiera Blu è un’occasione per unirsi nella gioia della musica e dell’ecologia, mentre Melissa continua a dimostrare il suo impegno verso una gestione sostenibile delle sue risorse naturali e dell’ambiente marino. Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile di musica e divertimento sulla costa di Torre Melissa il 9 luglio 2023.