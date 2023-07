Share on Twitter

Gli uomini della Guardia Costiera di Crotone proseguono con determinazione le operazioni di vigilanza lungo il litorale e di controllo della filiera della pesca. Nella giornata del 7 luglio 2023, durante un’attività programmata di monitoraggio sulla sicurezza balneare lungo il tratto di costa di loro competenza, sono state rilevate e sanzionate diverse violazioni.

Durante il controllo, è stata elevata una sanzione amministrativa di € 1032 nei confronti del titolare di uno stabilimento ubicato a Le Castella. La sanzione è stata comminata a causa della mancanza del locale adibito ad infermeria, come richiesto dall’ordinanza di sicurezza balneare. L’obiettivo dell’ordinanza è garantire un ambiente sicuro e protetto per i bagnanti, e la sua violazione comporta conseguenze economiche per i trasgressori.

Nel corso della stessa giornata, grazie a una segnalazione ricevuta, il personale delle unità navali della Guardia Costiera ha individuato due pescatori sportivi appena tornati da una battuta di pesca all’interno dell’approdo di Le Cannella, nel comune di Isola Capo Rizzuto. I pescatori sono stati sottoposti a controllo, che ha rivelato violazioni della normativa sulla tutela delle risorse ittiche.







Durante l’ispezione, i due pescatori sono stati trovati in possesso di 5 esemplari di cernia, con un peso totale di circa 17 kg. Di conseguenza, è stata comminata una sanzione di € 1000 a ciascuno dei pescatori sportivi, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 4/2012. La sanzione è stata applicata per la cattura di più di un esemplare di cernia, una specie ittica soggetta a specifiche misure di tutela. Inoltre, è stato disposto il sequestro dell’attrezzatura da pesca e di tutto il pescato.

La Guardia Costiera di Crotone continua a lavorare intensamente per garantire il rispetto delle norme di sicurezza balneare e della regolamentazione sulla pesca, al fine di tutelare l’ambiente marino e preservare le risorse ittiche. Queste azioni di controllo mirano a garantire un’esperienza balneare sicura per tutti i bagnanti e a preservare l’equilibrio degli ecosistemi marini.