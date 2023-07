Al via il programma “Un’estate al museo” che, nel contesto dell’Estate Cariatese 2023, proporrà diverse iniziative culturali presso il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (Mu.M.A.M.) di Cariati.

L’appuntamento è per lunedì 10 luglio, dalle ore 21.00, con la presentazione del libro “La fine dei vent’anni” di Francesco Talarico, pubblicato nel 2022 da WE Edizioni. Si tratta della prima fatica letteraria del giovane autore nato a Cariati, e bolognese d’adozione, giunta dopo varie esperienze nel mondo editoriale, per l’esigenza, afferma lui stesso, di raccontare la difficile fase di passaggio dall’età più giovane, quella dei vent’anni, all’età adulta.

Un romanzo generazionale, dunque, che sullo sfondo di Bologna, la città universitaria per eccellenza, prediletta da tanti giovani in cerca di nuove esperienze, e di un’amicizia “atipica” quanto autentica, racconta i problemi e i sogni, appunto, di una generazione che cerca il proprio posto nel mondo e tante volte cresce cambiando, per forza di cose, la prospettiva rispetto alle proprie aspirazioni.

Francesco Talarico è laureato in Giurisprudenza con una tesi sul giornalismo antimafia in Italia; ha svolto attività manageriale nell’ambito socio-assistenziale e in quello culturale. Attualmente opera come libero professionista, svolgendo attività di consulenza e mediazione nell’ambito delle risorse umane.







Il suo romanzo sarà presentato al Mu.M.A.M. dopo l’introduzione e i saluti di rito, in forma di dialogo con l’autore in cui interverrà la scrittrice Chiara Pozzati. A seguire, un momento di dibattito e di interazione con il pubblico.

