Il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha annunciato durante una conferenza stampa la recente modifica nella composizione della Giunta Comunale. Durante l’incontro, dedicato alla presentazione del calendario estivo degli eventi a Cirò Marina, il Sindaco ha voluto sottolineare l’importante cambiamento a livello politico che si è verificato nel comune.

La novità principale riguarda l’insediamento di Giuseppe Strancia come nuovo assessore al Turismo, che sostituisce Virginia Marasco nella posizione di responsabilità. Tuttavia, questo cambio non è da intendersi come una rimozione, bensì come un riconoscimento ai contributi e all’impegno che entrambi gli esponenti politici hanno fornito fino a questo momento.

Il Sindaco Ferrari ha ribadito che la decisione di questo ricambio era stata presa fin dalla formazione della Giunta Comunale, subito dopo le elezioni. Virginia Marasco, che ha svolto un lavoro di grande rilevanza in qualità di assessore al Turismo, tornerà ora a ricoprire un ruolo nel Consiglio Comunale come Consigliera, con una delega specifica alla cultura e al teatro.







Il Sindaco ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto da entrambi gli amministratori, sottolineando che il nuovo incarico assegnato a Giuseppe Strancia rappresenta un riconoscimento per il suo contributo fino ad oggi. Allo stesso tempo, il passaggio di Virginia Marasco al Consiglio Comunale evidenzia l’importanza del suo operato nel settore culturale e teatrale, che sarà essenziale per il futuro sviluppo del comune.

Il Sindaco ha concluso la conferenza stampa sottolineando che il ricambio nella Giunta Comunale rappresenta un passo avanti per Cirò Marina, poiché garantirà una continuità amministrativa efficace e consentirà di sfruttare al meglio le competenze dei membri dell’amministrazione comunale. Inoltre, ha invitato la comunità a sostenere e collaborare con i nuovi incarichi, affinché il comune possa prosperare e raggiungere nuovi traguardi nel settore turistico e culturale.

La decisione del Sindaco di anticipare questa modifica nella Giunta Comunale dimostra la sua attenzione alla governance del comune e il desiderio di promuovere un’amministrazione efficiente ed equilibrata. I cittadini di Cirò Marina si augurano che questo cambiamento porti benefici tangibili alla comunità e contribuisca a creare un ambiente ancora più vivace e accogliente per i residenti e i visitatori del comune.